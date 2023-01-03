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習近平致函魯拉：願加強兩國合作

2023/1/3 08:40
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（中央社巴西利亞2日綜合外電報導）巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他已收到中國國家主席習近平的來信，表達加強兩國合作的意願。

路透社報導，魯拉在推特（Twitter）推文說：「我從中國國家副主席王岐山手中收到習近平的來信，表達他對擴大我們兩國合作的讚賞和意願。」

魯拉還說：「中國是我們最大的貿易夥伴，我們可以進一步擴展兩國之間的關係。」

魯拉今天走馬上任，展開第3任期，承諾將環境、對外政策、社會政策、打擊飢餓和健康問題列為優先事項，對經濟領域也將展開大刀闊斧的改革，並下令延長燃油稅豁免期限，然而市場似乎並不買單。

魯拉決定延長燃料稅豁免期，使財政部每年減少99億美元（約新台幣3040億元）稅收。

在午後交易中，巴西貨幣雷亞爾兌美元匯率下跌1.5%，聖保羅股市指數收盤挫跌3.06%，國營企業巴西石油公司（Petrobras）股價重挫近6.45%。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120103

#魯拉
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