華爾街日報訪查 近7成大銀行認美今年經濟衰退

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（中央社紐約2日綜合外電報導）華爾街日報訪查與美國聯邦準備理事會（Fed）有業務往來的23間大型國際金融機構，發現有超過2/3的經濟學家們預測美國2023年會出現經濟衰退。

「華爾街日報」報導，研判美國經濟會衰退者包含巴克萊集團（Barclays PLC）、美國銀行（BofA）、多倫多道明證券（TD Securities）、瑞銀集團（UBS Group AG）等，俱屬兼具交易業務與投資銀行的重量級交易商。

他們列舉危險信號諸如美國民眾正花掉疫情期間的儲蓄、房地產市場正在下滑，各家銀行也正在緊縮貸款標準。

法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）在他們2023年展望裡以「轉向衰退」為標題寫道：「我們預期2023年的全球經濟成長會下行，主要是美國與歐元區雙雙出現衰退所致。」

這些大型金融機構的經濟學家們咸認禍首為美國聯準會。聯準會為遏止通膨降溫經濟，已連續升息多個月，儘管近日通膨有趨緩跡象，但仍遠高於聯準會的期望值。

聯準會2022年共7度升息，將利率區間由0%到0.25%拉高至4.25%到4.5%，達15年新高。聯準會官員上月示意，2023年打算繼續升息步調，把利率區間調至5%到5.5%之間。

此外，華爾街日報訪談的大多數經濟學家都預期，高利率將把美國失業率從去年11月的3.7%推升為超過5%，雖然相較歷史數據仍偏低，但失業率上升仍意味百萬美國民眾得失業。

大多數經濟學家預判的是美國經濟會在2023年衰退、少數認為是2024年。儘管美國2022年升息期間的經濟表現相對仍亮眼，經濟學家們表示，高利率對經濟的降溫效應會在2023年發揮更明顯作用；美國的利率已處於2008年金融海嘯爆發以來的最高水平。

經濟學家和資產管理者點出指標性傳統預示經濟衰退的信號：銀行緊縮貸款標準，需求已減弱到接近一向與經濟衰退相關的程度。

經濟評議會（Conference Board，成員遍及60個國家地區約1200家公、民營企業及其他組織的非營利性企業會員和研究團體）彙整的各主要經濟指標已連續9個月下滑，達到衰退前的歷史水平；追蹤整體商業活動和服務業與製造業的指標也降至COVID-19疫情所引發 2020年衰退以來的最低水平。

尤有甚者，3個月至2年期的美國政府債券收益率高於 10年期、20年期與30年期的債券。這種所謂的反向收益率曲線是一警訊，自二戰以來每次美國經濟衰退前都會出現。

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華爾街日報訪談23間金融機構裡僅5間持樂觀態度，認為美國今、明兩年應能躲過經濟衰退。5家業者分別為瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）、高盛集團（Goldman Sachs Group）、匯豐控股（HSBC Holdings PLC）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）和摩根士丹利（Morgan Stanley）。

但即便這些看法相對樂觀的機構，他們的經濟學家們仍預測美國經濟成長將遠比過去20年放緩，預測2023年美國的經濟成長將低至約平均0.5%；2012到2021年美國的平均經濟成長為2.1%。（譯者：陳亦偉）1120103