歐洲議會涉貪案延燒 兩議員豁免權將被撤銷

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）比利時司法部門正在調查歐洲聯盟（EU）與卡達之間的貪腐醜聞。歐洲議會今天表示，基於比利時的要求，已展開程序，撤回兩名議員的豁免權。

兩名熟悉調查進展的消息人士告訴路透社，這兩名歐洲議會議員是比利時籍的塔拉貝拉（Marc Tarabella）和義大利籍的柯索利諾（Andrea Cozzolino）。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）在推特發文說：「在比利時司法當局要求下，我已啟動緊急程序，撤回兩名歐洲議會議員的豁免權。沒人能有罪卻不受罰，完全沒有。」

塔拉貝拉的律師陶勒（Maxim Toller）說，塔拉貝拉贊成歐洲議會撤回他的豁免權。塔拉貝拉稍早否認行為失當，他透過聲明表示，他「完全沒有必要隱瞞」，將「回答調查人員的所有問題」。

柯索利諾沒有回覆路透社的詢問。他上月告訴義大利媒體，他不在接受調查之列；他當時說：「沒有人審問我、搜索我，我的辦公室也沒被封。」

兩名知情人士上月向路透社透露，這起貪腐案的主嫌之一喬吉（Francesco Giorgi）坦承收受卡達的賄賂，以影響歐洲議會關於卡達的決定。喬吉的女友是前歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili），凱利也是主嫌，事發後被免職，但她否認有不當行為。

消息人士說，擔任議會助理的喬吉指稱，他懷疑塔拉貝拉和柯索利諾也收受卡達的賄賂。路透社無法判斷喬吉是否對此說法提供了任何證據。

比利時法官上月22日駁回凱利提出的保釋申請，意味著她還須被關一個月。此案是歐盟最嚴重的貪腐醜聞之一，司法人員正持續調查。

希臘籍的凱利也被控收受卡達的賄賂，她先前透過律師聲明自己的清白。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120103