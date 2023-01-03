新加坡經濟成長放緩 2022年GDP成長3.8%

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新加坡貿工部3日公布初步數據指出，2022年星國經濟成長為3.8%，低於2021年的7.6%。圖為新加坡地標魚尾獅公園及鄰近的金融區。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月3日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）新加坡經濟成長放緩，貿工部今天公布初步數據指出，2022年星國經濟成長為3.8%，低於2021年的7.6%；其中營建、資通訊、金融保險、住宿及餐飲等產業表現較為強勁。

貿工部今天公布2022經濟成長初估數據優於先前預估的3.5%。

初估數據指出，新加坡2022年第4季國內生產毛額（GDP）較前一年同期成長2.2%，低於前一季的4.2%。經季節性調整後，去年第4季經濟較前一季擴張0.2%。

貿工部表示，去年第4季製造業較前一年同期萎縮3%，主要因為電子、化學及生醫製造業產值萎縮幅度超過精密工程、運輸工程及一般製造業產值的擴張。

隨著公、私部門的營建業產值持續復甦，貿工部指出，去年第4季營建業成長達10.4%，優於前一季的7.8%。

去年第4季住宿、餐飲、房地產等其他服務業較前一年同期成長8.2%，貿工部表示，自去年4月鬆綁國內防疫及邊境管制措施以來，這些領域持續復甦。

綜觀2022年各產業表現，貿工部數據指出，製造業成長2.6%，營建業成長6.5%，批發、零售貿易及交通倉儲業成長3.9%，資通訊及金融保險等產業成長4.5%，住宿、餐飲、房地產等其他服務業成長7.1%。

展望2023年，貿工部先前表示，預期大部分主要經濟體的GDP成長都會放緩。俄烏戰爭延燒，全球供應被打亂的問題也可能持續，但預期程度與頻率將有所減緩。

貿工部指出，全球經濟的不確定性及經濟下行風險將持續，外部需求減弱恐影響新加坡的半導體等產業。另外，航空旅行復甦及國際旅客增加將帶動航空及觀光相關產業的成長。

考量上述因素，貿工部預估，新加坡2023年經濟成長為0.5%至2.5%。（編輯：陳惠珍）1120103