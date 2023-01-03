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煽動仇視洛興雅人 「緬甸賓拉登」獲頒國家獎章

2023/1/3 20:52
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（中央社仰光3日綜合外電報導）煽動紛爭的緬甸僧侶威拉圖（Wirathu）因挑起宗教仇恨，被冠上「緬甸賓拉登」的稱號。不過軍政府今天頒發國家獎章給威拉圖，公開讚揚他在國內的作為。

法新社報導，緬甸軍方新聞團隊表示，威拉圖今天獲頒Thiri Pyanchi頭銜，以表彰他「造福緬甸聯邦的傑出事業」，由軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）授獎。

威拉圖曾在緬甸發生奪命族群暴動後，登上美國「時代雜誌」（TIME）2013年7月號封面故事「佛教徒的恐怖面目」（The Face of Buddhist Terror）。

軍政府明天將慶祝緬甸脫離英國獨立75週年，威拉圖是獲頒獎章與榮譽頭銜的數百人之一。

威拉圖長期以來以其民族主義式的反伊斯蘭言論聞名，尤其是針對少數民族洛興雅（Rohingya）穆斯林的發言。

他曾呼籲抵制穆斯林開設的商家、限制佛教徒與穆斯林通婚。人權團體表示，這些言論助長對穆斯林的敵意，並為軍方2017年鎮壓洛興雅人奠定基礎。那次鎮壓迫使約74萬洛興雅人跨境逃入孟加拉。

之後威拉圖被翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的前政府以煽動叛亂罪名關入大牢。

然而，緬甸軍方在2021年2月推翻翁山蘇姬政府後，同年9月宣布已撤銷威拉圖所有指控，並予以釋放。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1120103

#威拉圖
#緬甸
#翁山蘇姬
翁山蘇姬
傳緬甸軍政府法庭30日對翁山蘇姬做最終判決 安理會通過決議案 籲緬甸軍政府釋放翁山蘇姬
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