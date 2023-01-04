更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
今本土確診3萬3330例 增17人死亡、中重症33例
首頁 / 國際

魯拉月底將訪阿根廷 美、葡和中國行緊隨其後

2023/1/4 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞3日綜合外電報導）巴西官員今天表示，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月底將對阿根廷展開首次正式訪問，隨後將造訪美國、葡萄牙和中國。

法新社報導，現年77歲的魯拉將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），出席本月23日至24日舉行的拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Community of Latin American and Caribbean States, CELAC）峰會。

左派的魯拉元旦宣誓就職，這是他第3度出任巴西總統。總統辦公室的消息人士表示，魯拉將在華盛頓會見美國總統拜登，但目前「尚未敲定日期」。

同一消息來源補充說，魯拉將會在「3月之後」訪問巴西最大貿易夥伴中國。

巴西總統府也證實，魯拉將於4月22日至25日訪問葡萄牙。

魯拉曾於2003年至2010年間兩度領導這個拉丁美洲最大經濟體，在極右翼的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政4年後，他首度展現有意東山再起，帶領巴西重回國際舞台、擺脫孤立危機。

魯拉對國會發表就職演說時表示，他將透過重啟「南美洲區域整合」及「與美國、歐洲共同體和中國的高度積極對話」，賦予巴西在全球的新角色。

巴西新任外交部長維艾拉（Mauro Vieira）昨天在就職典禮上表示，在經歷這次「前所未有的挫折」之後，巴西將面臨「巨大的重建工作」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120104

#魯拉
#巴西
#中國
魯拉
習近平致函魯拉：願加強兩國合作 巴西總統魯拉剛上任撤銷前朝政策 分析：最後任期著急拚政績
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族