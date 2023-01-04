美駐古巴大使館關閉5年 全面恢復移民簽證申辦

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（中央社古巴哈瓦那3日綜合外電報導）美國駐哈瓦那大使館因館內外交人員遭受不明「聲波攻擊」而關閉5年後，今天終於對古巴民眾恢復完整的移民簽證申辦服務。

法新社報導，古巴正遭遇30年來最嚴峻的經濟危機，從這個共產主義島國流向美國的人數創下新高，這些人主要是無證移民。

大使館上週透過聲明表示：「美國正藉由擴大在哈瓦那的領事業務，以及重啟古巴家庭團圓入境許可計畫（Cuban Family Reunification Parole Program），努力確保古巴民眾安全、合法且有秩序地移民。」

使館將全面開放「處理移民簽證」，不過觀光簽證目前仍受到限制。

美國駐哈瓦那大使館外交人員和眷屬陸續出現後來被俗稱為「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的症狀後，2017年時美國總統川普下令關閉使館。

美國駐其他國家的代表機構人員後來也陸續聲稱遭到鎖定，但這類攻擊的確切性質至今仍是個謎。

美國駐哈瓦那大使館關閉，意味著當時尋求前往美國的古巴民眾面臨花費高昂的行政程序，必須前往第三國申辦簽證，通常是到位於南美洲北部的蓋亞那。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1120104