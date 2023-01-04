更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美駐古巴大使館關閉5年 全面恢復移民簽證申辦

2023/1/4 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社古巴哈瓦那3日綜合外電報導）美國駐哈瓦那大使館因館內外交人員遭受不明「聲波攻擊」而關閉5年後，今天終於對古巴民眾恢復完整的移民簽證申辦服務。

法新社報導，古巴正遭遇30年來最嚴峻的經濟危機，從這個共產主義島國流向美國的人數創下新高，這些人主要是無證移民。

大使館上週透過聲明表示：「美國正藉由擴大在哈瓦那的領事業務，以及重啟古巴家庭團圓入境許可計畫（Cuban Family Reunification Parole Program），努力確保古巴民眾安全、合法且有秩序地移民。」

使館將全面開放「處理移民簽證」，不過觀光簽證目前仍受到限制。

美國駐哈瓦那大使館外交人員和眷屬陸續出現後來被俗稱為「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的症狀後，2017年時美國總統川普下令關閉使館。

美國駐其他國家的代表機構人員後來也陸續聲稱遭到鎖定，但這類攻擊的確切性質至今仍是個謎。

美國駐哈瓦那大使館關閉，意味著當時尋求前往美國的古巴民眾面臨花費高昂的行政程序，必須前往第三國申辦簽證，通常是到位於南美洲北部的蓋亞那。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1120104

#美國
#古巴
#美國駐哈瓦那大使館
川普
拜登6日舉行儀式 紀念國會遇襲兩週年 功成身退 美眾院國會暴動調查委員會解編
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族