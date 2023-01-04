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越南疫情期間巨貪頻傳 兩副總理將下台

2023/1/4 20:06
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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南國會明天將開會免去副總理范平明、武德儋的職務，同時批准兩名繼任副總理。一般認為，范平明與武德儋是因COVID-19疫情期間，官商勾結哄抬試劑價格與救援包機弊案而下台。

越南國會代表工作委員會主任阮氏清（Nguyen Thi Thanh）3日在越南國會特別會議記者會表示，5日的國會特別會議將先批准免去范平明（Pham Binh Minh）和武德儋（Vu Duc Dam）的職務，再審議批准任命兩名新任副總理。

綜合越媒報導，阮氏清指出，國會常務委員會正在徵求有關部門意見，並於4日下午召開籌備會議，提交國會最終議程。但她並未說明國會這次免去范平明與武德儋兩人副總理職務的原因。

她強調，人事是經常性且非常重要的工作。人選選拔安排或及時更換職位，需要慢慢適應，「將其視為正常的事情」；此外，人才發掘、安排與任用以承擔國家和各機關的工作與及時更換不適任人員，也是黨的經常性工作。

在免去范平明與武德儋的公職之前，越共第13屆中央委員會已於去年12月30日召開特別會議，表決同意范平明辭去越共第13屆中央政治局委員、中央委員職務；此外，還同意武德儋辭去越共第13屆中央委員職務。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度鎖國，期間只允許公民搭乘特定的救援包機回國，未料多名官員藉此受賄、坑殺百姓。范平明的助理阮光靈（Nguyen Quang Linh）因捲入救援包機受賄案於去年9月被捕。

此外，越南在COVID-19疫情期間還爆發越亞科技股份公司官商勾結哄抬檢測試劑組價格醜聞。武德儋的助理阮文鄭（Nguyen Van Trinh）因涉嫌讓特定業者違法取得檢測試劑組的流通登記號，去年11月遭到警方逮捕。

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越南公安部辦公室主任蘇恩蘇（To An Xo）3日在越南政府12月例行記者會，公布越亞案和救援包機受賄案的調查進展。他表示，力圖在今年1月結束案件調查，被告人數也有可能繼續增加。

截至目前，越亞案已對29起案件和102名涉案人員進行起訴，並追繳查封涉案資產逾1.67兆越南盾（約新台幣21億元）。救援包機受賄案已對39名涉案人員進行起訴，並追繳查封涉案資產超過800億越南盾。（編輯：陳惠珍）1120104

#武德儋
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武德儋
越南檢測試劑爆貪污 副總理助理被捕
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