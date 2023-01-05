駐瑞典代表處辦歲末餐會 向台灣學人致意

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駐瑞典代表谷瑞生（左一）與在卡羅林斯卡醫學院任教的台灣學者陳冠如（左二）合影。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 112年1月4日

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（中央社記者林育立柏林4日專電）駐瑞典代表處日前舉辦歲末感恩餐會，代表谷瑞生向旅居瑞典的台灣學人和學生致意，在瑞典大學任教的陳冠如和洪瑋立也應邀與會。

駐瑞典代表處發布新聞稿，新任代表谷瑞生上月30日在駐處主持旅瑞台灣學人及留學生歲末感恩餐會，代表政府向他們致意，期許大家群策群力，讓台灣的科學研究和學術發展站上巔峰。

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谷瑞生致詞時，除了說明台灣外交政策主軸和當前面臨威脅，也指出民主價值、供應鏈、戰略地位等主要優勢，他並舉世界盃足球賽9國代表隊採用台灣環保材質球衣為例，強調台灣在科技占有一席之地。

參與這場餐會的有20多人，主要是同學會代表和教育部公費生，在瑞典卡羅林斯卡醫學院（Karolinska Institutet）任教的陳冠如、在斯德哥爾摩大學（Stockholm University）任教的洪瑋立等在瑞典大學工作的台灣老師也應邀與會。（編輯：陳正健）1120104