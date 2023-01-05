巴西副總統接管工商服務發展部 主張再工業化

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）今天接管工商服務發展部，強調工業在創造就業機會、政府稅收和發展新科技的作用，主張巴西恢復工業化。

2022年大選勝利後，奧克明負責協調政府過渡小組的工作。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）已經向奧克明放話，新政府第一年的大部分時間他將用於國際旅行，致力拓展外交，將總統職權交由奧克明行使。為方便處理政務，總統府3樓將設奧克明辦公室，距離總統辦公室只有幾公尺遠。

私底下，魯拉希望他與奧克明關係可以像2009至2017年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與時任副總統的拜登（Joe Biden）。那時候，拜登經常是第一個到達和最後一個離開總統會議的人，且直接參與行政決策。

奧克明兼任副總統和工商服務發展部長兩個職務。工商服務發展部將負責制定工業和綠色經濟政策，微小型企業行動，智慧財產權政策和貿易防禦機制等。

魯拉參加在總統府高原宮貴賓廳舉行的儀式，這是魯拉首次出席新政府部長的就職典禮。

奧克明致詞指出工業在創造就業機會、政府稅收和發展新科技的作用，表示巴西太早經歷去工業化，主張巴西應該盡速再工業化，讓國家恢復可持續發展。

奧克明捍衛稅制改革，指出需要改進農產工業，並批評波索納洛（Jair Bolsonaro）政府過去4年公共管理不善，無視巴西真正的問題。

奧克明指出發展工業而不忽視環境問題的重要性，巴西可以成為全球經濟脫碳過程中的「主角」，工商服務發展將設立綠色經濟處，與環境部合作，確保巴西產品在國際貿易中的競爭力；可持續性是所有產業政策的出發點。

奧克明還表示，巴西融入全球貿易鏈至關重要，政府將從現在開始成為積極的榜樣，與私營部門展開對話，為巴西產品尋找新市場，重視巴西作為農業環境大國的形象，以擴大巴西經濟融入世界經濟的發展格局。

魯拉第三任政府一共設置37個部會，比前總統波索納洛多出14個。

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奧克明並非第一位身兼部長職位的巴西副總統。魯拉第一任期的副總統阿倫卡（José Alencar）曾擔任國防部長；前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）任內的副總統泰梅爾（Michel Temer）也出任相當於部長級別的機關關係秘書長。

70歲的奧克明曾任聖保羅州長，是巴西民主社會黨（PSDB）創黨元老，接受魯拉邀請成為2022年總統選舉搭檔後，2021年12月底脫離巴西民社黨，加入巴西社會黨（PSB）。（編輯：馮昭）1120105