蘋果、Meta涉違反隱私法 歐洲監管機關開鉅額罰單

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（中央社巴黎/都柏林4日綜合外電報導）法國數據監管機關今天表示，已對美國科技巨擘蘋果公司（Apple）開罰800萬歐元（約新台幣2.6億元），因為蘋果旗下應用程式商店App Store的定向廣告違反隱私相關法律。

法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會」（CNIL）表示，蘋果公司在未直接徵詢法國用戶意願的情況下，在他們的裝置上安裝追蹤器，讓蘋果得以在App Store上投放具針對性的廣告。

蘋果公司透過聲明表示，公司對這樣的決定感到「失望」，將提出申訴。

聲明指出：「蘋果搜尋廣告（Apple Search Ads）比我們所知的任何其他數位廣告平台走得都還要遠，提供用戶明確的選擇，讓他們選擇是否喜歡個人化廣告。」

一向標榜用戶隱私至上的蘋果，2021年允許用戶輕鬆阻擋蒐集個人數據的應用程式。

此舉有助於削弱其競爭對手的商業模式，特別是臉書（Facebook）母公司Meta。Meta仰賴蒐集個人數據來為其廣告運算法提供動力。

競爭對手長久以來指控蘋果偽善，宣稱蘋果想要自己保留並利用這些數據。

法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會」是歐洲最積極的監管機關，一再為了美國科技業巨擘違反數據隱私而開罰。

無獨有偶，根據路透社報導，愛爾蘭數據隱私監管機關今天也為了臉書和Instagram服務違規一事，對母公司Meta處以3.9億歐元罰金，並表示臉書和Instagram必須重新評估他們在歐盟境內依據個人數據投放廣告的法律依據。

根據路透社上個月看到的一份機密決定，歐盟隱私監管機關去年12月就臉書和Instagram這兩家社群媒體公司如何投放廣告發布命令，當中推翻了愛爾蘭監管機關針對這個問題的決定草案。

愛爾蘭「數據隱私專員公署」（Data Privacy Commissioner）是歐盟境內負責監督世界許多大型科技業者的主要監管機構；公署指示Meta必須讓自己的數據處理作業在3個月內符合規定。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120105