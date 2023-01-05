越南男童想賺80元習武 工地撿廢鐵掉入水泥管亡

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南10歲男童泰李浩南為了6萬越南盾（約新台幣80元）的武術學費到工地撿廢鐵，不慎掉入水泥管。救援團隊缺乏搜救機具及經驗，耗費6天仍無所獲，當局昨晚研判男童已死亡。

泰李浩南2022年12月31日與同伴進入銅塔省（Dong Thap）一處橋梁工程場地撿拾廢鐵，身形瘦小的他不幸於當天中午11時30分掉入直徑25公分、35公尺深的圓形水泥管內，一開始他還能呼救，但10分鐘後就沒聲音。

綜合越南媒體報導，救援團隊過去幾天不斷嘗試要將水泥管拔出，但相關救援經驗、技術以及重型機具不足，一直沒有成功，救援時間就這樣一分一秒流逝。

銅塔省副省長段進寶（Doan Tan Buu）4日晚間綜合研判，宣告泰李浩南的死訊，主要依據包括水泥管的深度很深、救援時間過長以及泰李浩南可能負傷等。

泰李浩南的母親阮氏美玲（Nguyen Thi My Linh）聽到兒子的死訊後，整個人跌坐在地上。今年34歲的阮氏美玲說，這幾天一直祈禱能有奇蹟發生，無奈希望落空，現在只期盼能快找到兒子的遺體好好安葬。

阮氏美玲表示，全家生活清苦，她過去大多時間都待在家照顧未滿兩歲的女兒，只能靠先生四處打零工維生，但先生每天的收入僅有10萬至20萬越南盾（新台幣130元至260元），日子相當難過。

「阿南很聽話」，阮氏美玲說，泰李浩南很想學武術，但不想跟她伸手拿錢，所以就四處拾荒拿去賣錢，「最近他才跟我說已經存到2.1萬越南盾，再多撿一點資源回收，湊足6萬越南盾就可以付學費了」。

泰李浩南的父親泰文進財（Thai Van Tan Tai）今年40歲，泰文進財過去幾天都守在意外現場，希望第一時間看到兒子被救起，在接獲兒子的死訊後，他眼眶泛紅但面無表情。

這起兒童意外事件引發越南全民關注，過去幾天，許多民眾不時刷手機監看救援進度，然而受限救援經驗不足、機具缺乏等，泰李浩南遺體至今仍卡在水泥管裡，截至發稿，水泥管尚未被拔出。

當局在4日晚間宣布泰李浩南的死訊後，救援方案也轉變成先將水泥管切成三段，再一段段拔出。

泰李浩南出生於2012年，去年剛升上5年級，他剛出生時體重有3100公克，10歲時體重約20公斤，較一般10歲童瘦小許多。阮氏美玲每天都給他5000至1萬越南盾讓他在上學途中買早餐吃。

泰李浩南在工地現場喪生的消息，讓越南社會疾呼應該注意工程安全，不久前平定省（Binh Dinh）才有兩名兒童掉進建築工地的溝渠裡死亡，而每年類似的新聞層出不窮，有關單位應該正視。

越南衛生部衛生環境管理局數據顯示，越南每年平均有3.7萬件兒童意外事故，其中有6600人死亡，占兒童死亡原因的35.5%。（編輯：周永捷）1120105