中國疫情歐洲藥品斷貨 專家籲解決醫療依賴問題

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）中國新冠疫情爆發，不僅徵用安莫西林與撲熱息痛等抗生素並禁止出口，法國在內許多歐洲國家大受衝擊，陷入無藥可用的危機。歐洲對中國醫療依賴問題再浮檯面，專家呼籲藥品製造在地化。

幾週前開始，法國在內許多國家的萬博黴素混懸液（安莫西林）與撲熱息痛（乙醯胺酚）都逐漸缺貨，這些普遍用於對抗冬季感冒、流感的藥品受到中國Covid-19疫情爆發的直接衝擊。法國醫療人員擔心，藥品短缺將影響病人健康，也讓法國對中國的依賴再成熱議焦點。

安莫西林是法國小兒科最常使用的抗生素，但如今卻在法國斷貨，10間藥房中有7間已經一盒不剩。而貨架空蕩的原因，除氣候因素感冒人數增加外，更因為中國「清零政策」大轉彎，導致Covid疫情飆升。

斷供情況從去年12月中開始出現，如今情況更加危急。巴黎藥劑師菲德列克（Frédérique）今天向歐洲第一電台（Europe 1）指出，「安莫西林，和克拉維酸的混懸液空空如也，存貨完全見底了」。

菲德列克坦言：「我們只能和醫師討論，嘗試找替代方案，也試著打電話問同業，但顯然情況糟透了，這個冬天難熬了。」

在尼斯執業的兒科醫師，也是年輕醫師公會副主席的波特（Anna Boctor）向歐洲第一電台表示，安莫西林是喉嚨痛、耳炎、肺炎的建議治療藥物，「沒有其他可靠的替代方案。我從沒見過這種情況，顯然這可能會讓孩童面臨生命危險，令人無法接受」。

缺藥情況不僅限於法國，根據歐洲聯盟製藥組織（PGEU），歐盟27個成員國中，有25個都面臨安莫西林和撲熱息痛見底的危機，尤以義大利、法國、英國、西班牙和葡萄牙更為嚴峻。

PGEU秘書長帕薩拉尼（Ilaria Passarani）在年度報告中表示，「藥品不可得的情況在歐洲越來越常見，而藥品缺乏是全球關切議題」。

其中主因便是中國COVID感染人數暴增，北京當局因此徵用製藥工廠出貨，提供國內市場。法國新聞電台（France Info）報導，中國工廠相關藥品已暫停出口。

政治高等學院（Sciences Po）亞洲研究學者兼「疫情：顛覆世界」一書作者泰斯塔爾（Hubert Testard）向新聞頻道法國24（France 24）表示，30年來，西方國家把利潤不高，且需大量投資的「基本」藥品製造外包給中國，「形成對中國的高度依賴」。

由於製造極度集中，這些基礎藥品對於公衛危機與地緣政治特別敏感。自2000年起，法國出現藥品缺貨的警示次數增加了20倍之多，問題在新冠危機出現前就已見端倪，疫情後則更加惡化。

巴黎公立醫院集團的高層主管沙羅孟（Remi Salomon）去年12月24日在推特上寫道，法國藥品80%的有效成分都在中國與印度製造，而中國疫情使許多藥品供應出現問題，最後呼籲應該「在地化」生產藥物。

藥品政策透明度觀察站（OTMeds）共同創辦人隆德克斯（Pauline Londeix）和馬旦（Jérôme Martin）則針對法國依賴中國向世界報（Le Monde）提出警告，也很遺憾公衛當局對這些問題缺乏準備。隆德克斯表示，中國工廠中斷藥品出口，應該要讓法國警醒。

他們去年9月就曾投書世界報指出，「中國和印度製造歐洲使用藥物的80%。或許有一天，出口可能停止，大批藥劑的流通就會變慢或中斷」，如今看來一針見血。

據法國醫藥單位預測，缺藥情況將延續至3月。許多醫藥專家都呼籲自行製造，以終結對中國的依賴。法國輿論擔心，若中國新冠疫情持續延燒，可能口罩等醫療用品又要被掃購一空。（編輯：韋樞）1120105