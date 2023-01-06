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美眾院議長選舉第7輪投票 麥卡錫仍無法出線

2023/1/6 04:23
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天陷入更深的危機，議長人選呼聲最高的共和黨員麥卡錫因黨內極右翼杯葛，經過第7輪投票仍沒法出線，這場3天來癱瘓眾院的僵局依然無解。

法新社報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）自家陣營約有20名強硬派阻擋他成為議長，昨夜他全面妥協，試圖消除自家人的反對。

但他的提議似乎被當成耳邊風，今天開頭的投票仍無法贏得任何一位反對者的選票，而這已是眾院開議後的第7輪投票。共和黨在新一屆眾院以些微差距占多數。

57歲的麥卡錫之前歷經混亂的48小時、總共6輪投票後，仍未能拿下議長位置，而且每輪得票數都輸給民主黨聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

傑福瑞斯在6次投票中都獲得212票，代表民主黨應是一票未跑，但若無共和黨人倒戈，民主黨幾無可能拿下議長寶座。

傑福瑞斯在國會大廈告訴記者：「我希望今天共和黨眾議員會停止爭吵、中傷、暗箭傷人，好讓我們能擁有美國人民的支持。」（譯者：楊昭彥）1120106

#麥卡錫
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#眾院
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