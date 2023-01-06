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拜登到訪前 墨西哥抓獲毒梟古茲曼之子

2023/1/6 06:22
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（中央社墨西哥古里亞坎5日綜合外電報導）墨西哥安全部隊今天抓獲毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）的兒子歐維迪歐，在美國總統拜登到訪墨國前，繳出打擊強大販毒集團的亮眼成果。

法新社報導，墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）告訴記者，古茲曼之子歐維迪歐．古茲曼（Ovidio Guzman）在墨西哥西北部古里亞坎市（Culiacan）被捕，他被控領導父親的「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）旗下一個派系。

古茲曼目前人在獄中，他的西納羅亞集團惡名昭彰。

32歲的歐維迪歐綽號「老鼠」，據稱他在古茲曼2017年被引渡至美國後，協助經營父親的販毒活動。

美國指控歐維迪歐是西納羅亞集團的重要人物，為尋求線索以逮捕他，曾祭出多達500萬美元的賞金。

逮捕歐維迪歐的行動在古里亞坎市引發槍響和火燒車。而下個星期，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）就要歡迎拜登前來參加一場北美領袖峰會，預料安全將是峰會重點議題。

古茲曼因為在25年間把大量毒品運進美國，被判無期徒刑，目前正在美國服刑。然而西納羅亞集團依然是墨西哥最強大的販毒集團之一。（譯者：楊昭彥）1120106

#古茲曼
#歐維迪歐
#西納羅亞集團
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