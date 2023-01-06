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蒲亭宣布對烏停火36小時 遭澤倫斯基拒絕

2023/1/6 10:29
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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭下令俄軍於東正教耶誕節期間對烏克蘭停火36個小時，烏克蘭總統澤倫斯基今天不假思索地拒絕，稱這是阻止烏軍在頓巴斯取得進展等的詭計。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）用俄語向克里姆林宮和俄羅斯人民喊話，說莫斯科一再無視基輔提出的和平計畫。他說，俄軍撤離烏克蘭或被烏軍攆走，就是戰爭結束之時。

澤倫斯基在晚間發表的影片中說：「儘管時間不長，但他們現在想利用耶誕節作為掩護，阻止我們在頓巴斯（Donbas）的士兵取得進展，並將裝備、彈藥和動員部隊送到我們的陣地附近。」俄軍去年2月24日全面入侵烏克蘭。

澤倫斯基說：「這會為他們帶來什麼？只是又一次總損失的擴大。」

俄羅斯東正教徒在1月7日慶祝耶誕節。2019年烏克蘭主要的東正教會脫離俄羅斯東正教獨立後，拒絕效忠俄羅斯牧首的立場。許多烏克蘭信徒跟其他西方國家一樣，改成在12月25日慶祝耶誕節。

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澤倫斯基說，戰爭結束意味著「結束你們國家的侵略...你們的士兵在我們的土地上，這種情況每天持續發生...當你們的士兵離開或我們把他們趕出去時，戰爭就會結束」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示為了保護莫斯科的利益，免受西方侵害並根除民族主義者，因此這場戰爭是有必要的，澤倫斯基敦促俄羅斯人挑戰蒲亭這番說法。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120106

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