美百年一見政治僵局 3天11輪投票選不出眾院議長

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國強硬派共和黨籍聯邦眾議員今天第11度拒絕讓黨內同志麥卡錫當上議長，即便他提議削減自身影響力也無法過關，讓這次議長選舉成了美國164年來最漫長的一次。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）遲遲未能贏得當選議長所需的218票，是眾院議長職位自1859年以來最難產的一次，當年處於內戰前的動盪時期，表決44次才選出議長。

1923年，眾議院表決9次才讓時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）連任。

眾議院今天表決決定將選舉程序延至明天中午再進行，最終到底誰能當上議長，目前還不明朗。擁有435席的眾議院若一直選不出議長，就無法正常運作，例如舉行聽證會、研議立法或監督民主黨籍總統拜登和他的政府，新當選的眾議員也不能宣誓就職。

麥卡錫是來自加州的眾議員，獲得前總統川普的支持。麥卡錫向強硬派提出一系列會削弱議長角色的讓步方案，但政治盟友警告，如果他當選，這些讓步會讓他更綁手綁腳。

共和黨籍眾議員魯納（Anna Paulina Luna）在第10輪投票提名非裔的唐納茲（Byron Donalds）挑戰麥卡錫。魯納說：「大家在眾議院所見的一切並不代表我們失能。」

麥卡錫的支持者認為，他們在閉門談判中取得進展，但沒有人預計會很快達成解決方案。

麥卡錫的反對者依舊堅稱，他們不相信麥卡錫會如他們所願地堅持以焦土戰術來對付拜登和民主黨控制的參議院。

共和黨籍眾議員蓋茨（Matt Gaetz）說：「最後有兩條路走，不是麥卡錫退選，就是我們製作一件他願意穿上的拘束衣。」

如果麥卡錫最終未能團結共和黨人，他們將不得不尋找替代方案，可能的人選包括眾議院共和黨第2號人物史卡利塞（Steve Scalise）和喬丹（Jim Jordan）。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120106