紐約僑界為下一代募款 籌辦慈善演唱會

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亞裔未來基金會共同發起人林映君（左2）、鍾文忠（右2）及彭志清（左）5日出席紐約華僑文教服務中心記者會，說明創會理念及慈善演唱會籌備事宜。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月6日

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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）紐約僑界領袖近期成立基金會，預定14日舉辦慈善演唱會，替僑務委員會海外青年文化大使（FASCA）紐約及新澤西分會募款，期望搭起台美橋梁，鼓勵下一代投入公益活動。

亞裔未來基金會（Asian Future Foundation）由長期投入僑務工作的林映君、鍾文忠、彭志清共同發起，預定14日晚間6時在紐約市皇后區法拉盛文藝中心（Flushing Town Hall）舉辦「為下一代而唱 FASCA Next」慈善演唱會，為去年12月創會以來首場活動。

林映君今天在紐約華僑文教服務中心記者會上說，移民與第二代面臨美國主流社會無形的玻璃天花板、甚至歧視，如何在僑居地提升地位、匯聚力量、幫助台美兩地下一代，是重要課題。

3名共同發起人2017年曾在紐約為導演吳念真創辦的中華民國快樂學習協會舉辦「種植希望，為愛點燈」慈善演唱會，替台灣偏鄉弱勢兒童課後輔導募款。時隔5年成立亞裔未來基金會，目的是傳承慈善理念，希望結合社區力量，教育下一代投入公益活動。

紐約僑教中心主任陳永豐感謝僑胞支持，並說教育傳承投入再多資源都不夠。亞裔未來基金會成立是著眼長遠，希望這場演唱會成為和台灣更有效連結的起點，鼓勵台裔青少年投身公益，在紐約社區帶動，成為全美僑界模範。

鍾文忠表示，年輕時忙著創業，在美國成長的子女逐漸與台灣脫節。他希望台裔第二、三代青少年多參加FASCA活動，對台灣培養更深厚的感情，達到世代傳承目的。

活動發起人統計，「為下一代而唱 FASCA Next」演唱會已募得近8萬美元（約新台幣245萬元）。林映君承諾，亞裔未來基金會往後每年都會辦活動替FASCA募款。

林映君向在場僑胞說：「每一分錢都會讓你覺得捐得值得、再值得。」

她預告，亞裔未來基金會邀請2016年曾在紐約開唱的台灣原聲童聲合唱團7月在皇后區劇院（Queens Theatre）表演，幫助台灣弱勢兒童，並計劃在時報廣場、中央公園等地快閃演出，要讓世界看見台灣。（編輯：高照芬）1120106