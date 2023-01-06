日經產大臣籲民主國家重建新秩序 因應專制強權

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）日本經濟產業大臣西村康稔今天表示，後冷戰時期的自由貿易和經濟相互依存強化了專制政權，美國和其他志同道合的民主國家應該以「新世界秩序」與之抗衡。

路透社報導，西村康稔在華府「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場演說中說：「專制國家在經濟上和軍事上都累積了巨大的力量。」

他補充道：「我們必須重建一個基於自由、民主、人權、法治等基本價值觀的世界秩序。」

日本首相岸田文雄下週將訪問華府，預計與美國就烏克蘭、北韓、中國與台灣的緊張局勢等議題進行會談。這場峰會開始之前，兩國的國防部長和外交部長將先舉行會談。

岸田文雄本週表示，他將討論到日本的新安全政策。日本是美國在亞洲對抗中國日益增長勢力的重要盟友，上月才剛公布自第二次世界大戰以來最大規模的擴軍計畫。

在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之後，人們愈來愈擔心中國和俄國利用他們對能源資源的控制和在製造業供應鏈上的影響力，阻撓美國、日本、歐洲和其他國家反對中俄的外交和軍事目標。

西村康稔說，七大工業國集團（G7）領導人今年5月在日本廣島開會時，可能會討論如何因應經濟面上遭遇的威脅。

他說：「我們可能需要做好準備，找出那些想脅迫他國的國家的痛處，然後在必要時採取反制措施。」

西村康稔警告，民主國家必須保護自己的工業能力，防止技術外流，尤其是那些能轉用在軍事用途的技術。

他敦促日本和美國之間的合作不要侷限於半導體，還應擴展到生物技術、人工智慧、量子科學上。

他還承諾在出口管制方面與美國進行更緊密合作，但未提到日本是否會配合美國總統拜登政府去年10月對晶片製造設備出口實施的全面限制。

西村康稔說：「我們絕對有必要加強出口管制上的合作。我們將在國際合作基礎上實施嚴格的出口管制，同時與美國和其他國家密切交換意見。」

西村康稔在演說前與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）會談。美國商務部聲明表示，雙方討論了研發和出口管制方面合作的重要性。

聲明提到，美國的國際商業機器公司（IBM）和日本Rapidus高層也參與會談，並分享了他們在半導體研發上的合作概況。

拜登政府去年10月表示，美方計劃近期與盟國簽訂協議，讓他們加入美方限制中國獲得先進晶片製造工具的新規範，以延緩中方在技術和軍事上的進步。

美國貿易代表署表示，西村康稔將於6日與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會面並簽署備忘錄，將成立工作小組，提升供應鏈中的人權和國際勞工標準。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120106