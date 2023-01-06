猶他州滅門血案8死 男疑不滿妻離婚槍殺全家自盡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社猶他州伊諾克市5日綜合外電報導）美國猶他州地方官員今天表示，當地一名男子在妻子提出離婚後殺害7名家人，然後舉槍自盡，死者包括男子本人與妻子、岳母和5名孩子。

法新社報導，5名小孩包括3女2男，最小4歲，最大17歲。

猶他州小鎮伊諾克市（Enoch City）警方接獲擔心這家人的親朋好友來電後前往查看，發現8具遺體。

警方發言人表示，員警昨天在一棟獨戶民宅發現3名成人和5名小孩遺體，初判都是中槍死亡。

伊諾克市市府聲明說，「證據暗示，嫌犯在屋內殺害7人後自盡」，還說嫌犯是42歲男子海特（Michael Haight）。

伊諾克市長徹斯納特（Geoffrey Chesnut）表示，這起槍擊案發生在「一樁婚姻明顯破裂」之後。

他告訴媒體：「根據法院文件，看來是在12月21日訴請（離婚），而且是妻子提出。」

徹斯納特說，伊諾克市是人際關係緊密的小地方，居民彼此都認識。

他表示：「海特一家是我的鄰居，他們最小的孩子會和我兒子在我家院子裡玩。」

警方仍在調查這起滅門血案，但透露他們沒有在尋找與這起犯罪有關的其他人士。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1120106

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。