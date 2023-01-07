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藝品失蹤又漏水 巴西新第一夫人稱總統府一團糟

2023/1/7 12:43
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（中央社巴西利亞6日綜合外電報導）巴西新政府今天舉行首場會議時，新任第一夫人也忙得不可開交，稱總統府遭嚴重破壞、天花板漏水，還出現藝術品與傢俱遺失，被迫得收拾前總統波索納洛留下的爛攤。

法新社報導，第一夫人「楊雅」達席瓦（Rosangela "Janja" da Silva）帶巴西最大電視台環球電視（TV Globo）參觀位於巴西利亞的總統官邸晨曦宮（Alvorada Palace），拍下極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政4年後留下的惡劣狀況。

去年5月甫與新任左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）結婚的達席瓦說，這棟具代表性現代主義建築內的重點區域「狀況糟透」。

她請攝影團隊拍下殘破不堪的地毯、地板受損、破掉的窗戶、有漏水痕跡的天花板及沒有傢俱的大型宴會廳等。

她說，總統官邸有為數不明的傢俱與藝品不見、受損或任意擺在地上，其中一件是19世紀的藝術品。

在波索納洛以前常於社群媒體向極右翼支持者直播的圖書室裡，電子設備也散落一地。

56歲的達席瓦說她與總統將翻修總統府，修復受損之處，擺好所有傢俱與藝品後再搬進入住。

她告訴環球電視：「這棟建築列在國家史蹟名錄內。我們正考慮（在名錄內）增列一些條目，以防這種事再發生，即前任總統離開後卻帶走屬於國家的歷史文物。」

77歲的魯拉熟知晨曦宮環境，他在2003年到2010年首度擔任總統時，與已故夫人瑪莉莎（Marisa Leticia）一起住過總統府。

魯拉曾因引發爭議的貪汙罪入獄，但在泰梅爾（Michel Temer）與波索納洛之後，今年1月1日再度入主晨曦宮。

波索納洛在卸任前2天離開巴西，飛至美國佛羅里達州，目前無法取得他的說法。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120107

#波索納洛
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