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哥倫比亞與委內瑞拉領袖峰會 聚焦貿易與投資

2023/1/8 14:31
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（中央社卡拉卡斯7日綜合外電報導）哥倫比亞政府表示，總統裴卓（Gustavo Petro）與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在卡拉卡斯（Caracas）會談，討論雙邊投資與貿易。

自裴卓2022年8月就任以來，哥委兩國恢復全面外交關係，重新開放貿易，並承諾在農業和邊境管理等議題上進行合作。

裴卓辦公室聲明指出，這次會談聚焦的主題與10月首次召開的會議主題類似，即重啟邊界的管理、合作增進貿易，及促進波哥大政府與叛亂團體「全國解放軍」（National Liberation Army, ELN）正在進行的和談。

委內瑞拉總統馬杜洛則在社群媒體推特（Twitter）說：「我們進行了一次完整且有成果的會議。我們有個明確的聯合工作計畫，將繼續為我們的國家帶來正面成果。」

委內瑞拉是哥倫比亞政府與「全國解放軍」會談的擔保國，並主持雙方的第一輪談判，此會已在去年12月結束。

前波哥大政府曾指控馬杜洛窩藏哥倫比亞反叛組織與罪犯，但馬杜洛否認這些指控。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120108

#裴卓
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#委內瑞拉
裴卓
最後一個邊關解封 委內瑞拉哥倫比亞盼重振貿易 哥倫比亞總統追求和平 與5大武裝團體停火6個月
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