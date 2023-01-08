日本山手線澀谷站工程 動員4000人拆月台移鐵軌

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日本東京澀谷車站周邊大規模都更，車站內部近日正進行改善工程，總計動員約4000名作業人員，以手工拆除月台並將鐵軌外移。圖為7日作業人員施工情形。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本東京澀谷車站周邊大規模都更，車站內部近日正進行改善工程，施工單位總計動員約4000名作業人員，以手工拆除月台並將鐵軌外移，整個過程被媒體形容為「人海戰術」。

日本朝日電視台、讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，作為澀谷車站周邊「百年一遇」的大規模都市更新中一環，JR澀谷車站也配合進行大規模工程。

在COVID-19疫情爆發前，澀谷車站平均每天約有330萬人次進出，作為4間鐵道公司共9條路線匯聚的大型轉運站，JR東日本公司為提升轉乘便利性，從2015年起攜手東急公司及東京地下鐵公司，開始推動月台遷移及轉乘動線的改善工程。

JR東日本公司的澀谷車站改善工程總共有5階段，其中第4階段工程從今年1月6日晚間起到9日首班列車發車前，在約53小時內共動員4000名作業人員投入山手線月台拆除及鐵軌外移工程。

這次工程將澀谷車站山手線「外回」（順時針）路線的月台拆除，然後將鐵軌外移，再把「內回」（逆時針）月台擴建作為供雙向使用的大型月台，為未來增加的人潮預做準備。

完成月台擴建後，這次改善工程可在1月9日凌晨結束並試行列車，待確認安全無虞後將於清晨4時30分後發出首班車。

受到1月7日晚間到8日上午工程影響，從大崎車站經澀谷車站到池袋車站的山手線「外回」列車，約有540班停駛、約53萬旅客受影響。

未來預計進行的第5階段工程，將把山手線的鐵軌與月台高度提高約30公分，並分別在站體一樓北側及中央處興建可自由往來東西向的通道。整個澀谷車站改善工程預計2027年度完工。

所謂澀谷車站周邊「百年一遇」的都市更新，主要目的是打造澀谷新街廓，從2000年開始依序建設複合式商業大樓。

這些大樓包括2012年對外營業的澀谷HIKARIE，為地上34層、地下4層的複合大樓；2019年在澀谷車站東側先行開業的澀谷Scramble Square東棟大樓，是地上47層、地下7層、樓高約230公尺的大樓。

澀谷Scramble Square東棟大樓的最高層與樓頂，設有觀景台設施「東京澀谷天空」（SHIBUYA SKY），對外營業以來已成為新的東京都人氣景點。

而2023年度預計在澀谷車站南側完成一棟地上39層、地下4層、高度約179公尺的複合商業大樓；再之後就是JR澀谷車站上方及相鄰處落成的澀谷Scramble Square中央棟及西棟大樓，預計2027年度對外營業。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120108