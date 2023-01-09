巴西示威者襲國會總統府 全球領袖齊聲譴責

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者今天闖入國會大廈、總統府和最高法院，引發全球領袖齊聲譴責，美國總統拜登抨擊這起攻擊事件「令人震驚」。

綜合法新社和路透社報導，去年10月30日巴西總統大選第2輪投票，左派候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）險勝極右派的波索納洛，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果，他們今天闖入首都巴西利亞的國會大廈、總統府和最高法院，抗議波索納洛被奪權。

消息傳出後，拜登的第一個公開反應是「令人震驚」。

拜登隨後表示，他期待繼續與巴西總統魯拉合作。他在社群媒體推特（Twitter）上說：「在此譴責針對巴西民主和政權和平轉移的攻擊情事。我們全力支持巴西民主制度，巴西民意不可違。」

巴西利亞（Brasilia）出現令人震撼的抗議景象後，國際湧現支持魯拉的聲浪，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）批評波索納洛的支持者「企圖政變」。

同在南美洲的智利、哥倫比亞和委內瑞拉的領導人紛紛譴責巴西示威群眾的行徑。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）推文說「魯拉不孤單，他擁有國內進步派陣營的支持，還有墨西哥、整個美洲和全世界的支持」。

古巴、哥斯大黎加、厄瓜多、巴拉圭、玻利維亞及秘魯等國的總統或外交部都聲明譴責這起暴力攻擊或聲援魯拉。

歐美方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文支持魯拉，他寫道「巴西人民的意願和民主制度必須受到尊重」。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）說：「企圖以暴力破壞巴西民主的行徑毫無道理可言。魯拉總統和巴西政府有英國全力支持。」

葡萄牙外長克拉維尼奧（Joao Gomes Cravinho）說：「（巴西）前總統波索納洛無疑負有責任。這些反民主示威者會聆聽他的聲音。面對巴西利亞目前的混亂局勢，如果他發出譴責訊息，將是非常重要的舉動。」

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特表示，「暴力極端分子今天對巴西利亞政府大樓的暴力行為和非法占領」讓他感到「震驚」，還說「巴西民主將戰勝暴力和極端主義」。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推文譴責這起攻擊巴西總統府、國會和最高法院的事件，還說以暴力攻擊民主機關的行為「令人無法接受」，「我們與魯拉政府一同呼籲對方立即停止這些行動」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）推文說，拜登「正在密切關注局勢，我們對巴西民主制度的支持堅定不移」。他還說，巴西民主「不會因暴力而動搖」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120109