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日相岸田啟程訪歐美5國 13日會拜登

2023/1/9 13:40
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本擺脫戰後禁錮，緊盯中國承擔更積極的角色之際，首相岸田文雄今天將展開為期1週出訪，強化與歐洲和英國的軍事關係，並在華盛頓峰會上，凸顯日美聯盟的重要性。

美聯社報導，岸田此趟將訪問法國、義大利、英國、加拿大、美國5國，第1站將在今天從法國巴黎展開，而整趟行程的重頭戲當然就是13日與美國總統拜登的會談。

岸田表示，他與拜登的峰會將凸顯日美同盟的強度，以及兩國如何在日本新安保戰略下更緊密合作。

日本去年12月通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，內容載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」。日本表示，目前部署的飛彈攔截器不足以抵禦中國和北韓。

岸田表示，他將向拜登解釋新戰略。根據該戰略，日本還在西南部靠近台灣的島嶼上加強防禦，包括正在建設新基地的與那國島和石垣島。

岸田午夜啟程前，對記者提及日美為對抗中國日增的軍事和經濟影響力，促進國家和經濟安全合作的願景。他說：「我相信（與拜登的會談）將是個寶貴機會，能確認我們進一步加強日美同盟的密切合作，以及我們共同努力邁向自由開放的印太地區。」

「這將是向國際社會展現日美立場的機會。」

岸田還說，希望深化與其他領袖的個人關係，並討論「俄烏戰爭等嚴峻安全環境」、全球經濟，以及捍衛規則本位國際秩序的重要性。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120109

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