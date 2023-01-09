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伊朗打擊反政府示威 再將3人判處死刑

2023/1/9 18:30
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（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）伊朗司法部門今天說，已將3名被控在抗議活動中殺害3名安全部隊成員的人判處死刑。由於庫德族女子艾米尼之死，在伊朗全國掀起連月示威潮。

法新社報導，出身伊朗庫德族的22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性穿著規定，而被宗教警察羈押後於2022年9月16日死亡，此後伊朗一直受到全國性抗議活動衝擊。

加上最新這起處死判決，使得與3個多月來的抗議活動有關被判處死刑總人數達到17人。本案仍可上訴。

被判死的人當中有4人已被處決，另有2人在伊朗最高法院維持原判後等著被處決。

根據伊朗司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）報導，米爾哈謝希米（Saleh Mirhashemi）、卡茲米（Majid Kazemi）及雅古比（Saeed Yaghoubi）被判處死刑，罪名是「與真主為敵」（moharebeh）。

米桑線上還說，這起2022年11月16日發生在中部伊斯法罕省（Isfahan）導致3名安全部隊成員死亡的事件，另有2人被判處徒刑。

米桑線上表示，本案目前所有判決仍可上訴到最高法院。

伊朗本月7日處決卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）與侯西尼（Seyyed Mohammad Hosseini），兩人被控於2022年11月在德黑蘭西方的卡拉吉市（Karaj）殺害1名準軍事部隊成員。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120109

#伊朗
#米桑
#艾米尼
艾米尼
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