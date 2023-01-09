越南簽證難辦阻觀光發展 總理下令簡化申請程序

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）越南總理范明正表示，簽證政策不夠便利阻礙了越南2022年旅遊業的成長，他要求有關部門審視、修改簽證相關政策，並在1月底之前完成提交吸引國際旅客的方針草案。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南政府辦公室發布范明正（Pham Minh Chinh）的前述要求，內容表示，有關部門應審視、修改、補充簽證相關政策，為國際旅客創造便利。若有超出職權範圍的問題須向上級報告。

此外，越南公安部須會同外交部等其他有關部門，改善國際口岸電子簽證發放的程序。

范明正並要求越南文化體育旅遊部、政府辦公室和有關部門與企業和專家討論，盡快完成吸引國際旅客的方針草案，並於1月底之前提交給他批准。

范明正指出，越南去年3月重新開放國際旅遊，搶先其他東南亞國家，然而越南去年振興國際旅遊的目標達成率僅7成，只有約350萬人次的國際旅客造訪，主要就是因為越南缺乏一些突破性的政策。

越南官方保守看待今年的國際旅遊潮，設定僅將接待800萬的國際旅客人次，不到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的一半。隨著中國8日解封後，一般認為越南的旅遊業即將擁有光明的前景。

報導指出，外界認為，越南當前的簽證政策遠不如東南亞其他鄰國友善，許多外國旅客敦促越南放寬簽證政策，並說越南當前的簽證政策會流失許多回頭客。

越南文化體育旅遊部部長阮文雄（Nguyen Van Hung）近日針對越南的簽證政策提出許多便利做法。其中包括建議對所有旅客來源國發放電子簽證，並且簡化電子簽證的發放程序。（編輯：韋樞）1120109