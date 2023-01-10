俄猛攻東部兩要地 澤倫斯基：烏軍擋住猛烈攻勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他的部隊在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近的蘇勒答爾（Soledar），抵擋了「新一波更猛烈的攻擊」。莫斯科數月來試圖奪取巴赫姆特。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在他每日例行講話中表示：「我感謝所有保護我們巴赫姆特的士兵…（和）蘇勒答爾的所有戰士，他們抵擋了入侵者新的且更猛烈的攻擊！」

蘇勒答爾位於頓內茨克地區（Donetsk），距巴赫姆特15公里。巴赫姆特則是戰前人口7萬的城市，現在是戰火中心。

澤倫斯基還說：「由於我們在蘇勒答爾的士兵的韌性，我們為烏克蘭爭取了更多時間和（保住了）部隊。」

「一切都被徹底摧毀了…蘇勒答爾整片土地都被入侵者的屍體覆蓋，並因爆炸傷痕累累。」

烏克蘭武裝部隊今天稍早表示，他們澆熄了奪取蘇勒答爾的企圖，但戰鬥又重新開始。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Ganna Malyar）在 Telegram說：「敵人試圖奪取蘇勒答爾失敗並撤退後，（俄羅斯人）重新集結、恢復軍力，移防更多攻擊部隊，改變戰術並開始攻擊行動。」

馬利亞爾補充說：「目前，敵人部署大量由瓦格那集團（Wagner Group）最精銳後備役組成的突擊部隊，他們簡直是踩著同袍的屍體。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120110