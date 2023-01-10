伊朗出售無人機給俄國 美：可能助長戰爭罪

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（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）美國拜登政府今天表示，伊朗出售致命無人機給俄羅斯用在至今仍未停歇的烏克蘭入侵行動上，意味著伊朗或許「助長了廣泛的戰爭罪」。

美國總統拜登目前在墨西哥市參加北美領袖峰會。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對訪團隨行記者做出上述有關伊朗的指控。

美聯社報導，儘管這並不意味著美國政策轉變，卻是伊朗開始提供武器給俄國、支援莫斯科當局在其近1年的侵烏戰爭以來，華府對德黑蘭當局最強硬的措辭。

蘇利文表示，伊朗選擇走的這條路「導致它們的武器被用來殺害烏克蘭平民，導致烏國城市陷入寒冷與黑暗。依我們之見，這置伊朗於一個可能助長廣泛戰爭罪的境地」。

蘇利文指出，美國去年揭露伊朗向俄羅斯出售武器後與歐洲聯手對伊朗實施制裁，就是它們試圖「讓這類交易更加困難」的例證。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，美國已經提供資金、專業知識及其他後勤支援給烏克蘭和國際調查人員來查清可能發生的戰爭罪行。他表示，調查工作範圍可能擴及俄羅斯作為之外。

他告訴記者說：「如果過程中我們判斷伊朗政府整體或伊朗高階官員是戰爭罪的共謀，或需為此負責，我們也將追究相關責任。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120110