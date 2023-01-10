美陸戰隊擬在沖繩組建濱海作戰團 提高對中嚇阻

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（中央社東京10日綜合外電報導）日媒報導，美國政府有意在2025年度前改組駐日本沖繩的美軍陸戰隊，組建用來快速反應離島發生事態的「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），意圖提高對中國的嚇阻力及因應能力。

日本讀賣新聞報導，不只一位日美政府相關人士透露，美方已告知日本政府這項政策方針，目前正協調於1月11日在美國華府舉行的日美外交及國防首長「2加2會談」上提出。

自從美國2000年代正式展開反恐戰爭以來，美軍陸戰隊過去一段時間成為強化配備戰車及大砲等重型火力的部隊，用來因應大規模的陸上戰事。

不過，受到中國近年來在東海及南海頻繁進行軍事活動影響，美軍陸戰隊正加速建構能在島嶼作戰的相應體制。

陸戰隊濱海作戰團作為這個體制中擔任核心任務的機動部隊，將擁有長程反艦飛彈及防空能力。

美軍陸戰隊預定組建3支濱海作戰團，第一支已在2022年3月於美國夏威夷成軍。剩餘2支中的1支，美方預料將在日美外交及國防2加2會談中，向日方表明在沖繩組建的方針；研判日方也將向美方表達支持之意。

至於最後1支濱海作戰團，目前被認為很可能部署在美國關島。

陸戰隊濱海作戰團被假想發生事態時，在敵方勢力範圍內最前線島嶼展開作戰。具體來說，將分散成小規模部隊投放到各離島，阻止敵方艦艇及航機進出，以確保制海權作為目標。

就目前的情勢來看，日本西南群島及台灣周邊海域，都在共軍飛彈射程範圍內，一旦發生戰事，共軍很可能具有海空優勢。

在增援部隊趕赴戰場前的時間，第一線部隊如何阻擋對手攻擊將成關鍵，讓濱海作戰團被期待扮演重要角色。陸戰隊未來將在駐沖繩的現役部隊配備具反艦飛彈功能等裝備，同時減少重型武器，換裝成為濱海作戰團。

至於駐沖繩濱海作戰團規模，可能跟夏威夷的濱海作戰團差不多，約在2000人上下。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1120110