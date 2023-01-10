黎智英律師團隊致函英國首相 請求會商爭取獲釋

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，香港壹傳媒創辦人黎智英的國際律師團隊已致函英國首相蘇納克（Rishi Sunak），請求蘇納克在黎智英被控違反國安法案件9月開審之前緊急會面。

身陷囹圄的黎智英擁有英國國籍，港府指控他「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」和「串謀發布煽動刊物」等罪，法官去年底宣布押後案件至今年9月開審。若罪名成立，黎智英恐在獄中度過餘生。

根據BBC所見的信函，黎智英的國際律師團隊在信中表示，他們希望討論「確保黎先生獲釋的可能辦法」。

律師團形容他的案件「令人深感不安」、「具指標意義」。

黎智英早已被羈押兩年，面臨多項指控。去年12月，他因被控違反蘋果日報大樓租用契約，被裁定欺詐罪成立，法院判刑5年9個月。

黎智英的支持者認為港府對他起訴的所有罪名都是出於政治動機。

黎智英長期以來一直被當局視為眼中釘，港區國安法在2020年實施後，黎智英成了國安法針對的首要目標。

他在英國的律師團隊曾連續要求與兩位外交部高層官員會面，他們說第1位拒絕，第2位則沒有回應。

英國政府本月稍早已同意律師團隊與外交部1名副部長會面。

律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher KC）在信中還強調，美國政府曾譴責香港法院去年10月判黎智英詐欺罪成立，但英國政府卻未發表正式聲明。

黎智英的兒子黎崇恩告訴BBC，他的父親不應該坐牢。

他說，他的父親「20多年來放棄許多事，只為爭取香港民主，英國當初將香港主權移交中國時，確實對香港民主有過承諾」。

同有英國籍的黎崇恩目前住在台灣，自父親因港區國安法被捕後，他已無法確定能否再回香港。

黎崇恩表示，他父親未曾犯下任何罪行，「把他關進大牢才是犯罪。忽視這一切、不挺身仗義執言才是罪行」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120110