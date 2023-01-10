北京是否暫停日本赴中國簽證 官方稱等外館發布

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（中央社台北10日電）日媒報導北京方面已停發日本人赴中國簽證，中國外交部發言人汪文斌稱可關注中國駐外使領館發布相關消息。他重申部分國家對中國採取入境限制措施，對此中方堅決反對並採取「對等措施」。

中國駐韓國大使館今天宣布，即日起停發韓國公民赴中國短期簽證；下午日媒引述業者報導，中國當局已通知日本國內旅行社，今天起停止在日本的簽證核發手續。

中國外交部今天的例行記者會上，有外媒詢問中國是否已經暫停日本人赴中國簽證，汪文斌回應稱，中國放寬防疫措施後，少數國家宣布對來自中國的旅客採取入境限制措施，對此中方與有關國家進行了充分溝通，「詳細介紹中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和中國當前的國內疫情形勢」。

汪文斌說，但令人遺憾的是，「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施」。對此中方堅決反對並採取對等措施。

他呼籲相關國家，科學適度制定防疫措施，「不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作」。

媒體追問中方是否會將日本認定為「針對中國採取歧視性限制措施的國家」，汪文斌要大家關注中國駐外使領館發布的相關消息。

中國近一個月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，引起諸多國家不敢大意。韓國政府自2日起要求來自中國旅客入境後須做PCR檢查，5日起還須在搭機前繳交陰性證明。

日本政府則是從2022年12月30日起實施「中國限定」邊境管控強化方案，並從今年1月8日起又進一步實施強化管制措施，從中國本土搭機入境日本的旅客必須出示上機前72小時內檢測陰性證明。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1120110