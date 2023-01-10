中國駐日大使館：暫停審發日本公民赴中簽證

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（中央社台北10日電）中國駐日本大使館今晚宣布，自即日起，中國駐日使領館暫停審發日本公民赴中普通簽證。

中國駐日本大使館官網10日晚間近9時發布上述通知。對於這項措施的有效期間，通知稱「何時恢復，請候通知」。

中國駐韓大使館今天宣布發韓國公民赴中簽證後，中方同日再宣布停發日本公民到中國的簽證，以報復其對中國公民採取入境限制措施。

據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌10日下午在例行記者會說，中國放寬防疫措施後，「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施」。對此中方堅決反對並採取「對等措施」。

今天下午日媒率先引述業者報導，指中國當局已通知日本國內旅行社，即日起停止在日本的簽證核發手續。

不過，汪文斌下午被問及相關消息時未直接予以證實，而是重申中方的立場，並在媒體追問是否會將日本定為「針對中國採取歧視性限制措施的國家」時，要大家關注中國駐外使領館發布的相關消息。

中國一個月以來大幅鬆綁防疫，染疫人數激增，加上中方8日放寬邊境，許多國家陸續對來自中國的旅客強化防疫措施。

日本政府從2022年12月30日起實施「中國限定」邊境管控強化方案，並從今年1月8日起又進一步實施強化管制措施，從中國本土搭機入境日本的旅客必須出示上機前72小時內檢測陰性證明。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120110