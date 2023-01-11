創全美先例 舊金山立法要求企業保障預備役收入

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來自香港移民家庭的美國預備役軍人王兆倫（左）表示舊金山軍事假支薪保障法案，讓兼職軍人不因服勤承受財務壓力。圖為2021年1月王兆倫赴加州國會大廈維安。（王兆倫提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年1月11日

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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）舊金山市議會今天確認通過一項保障預備役人員收入的法案，要求百人以上的企業在預備役救災或訓練期間必須支付薪資差額，讓這群兼職軍人免於承受財務壓力，此法再度開了全美先例。

這項名為「軍事假支薪保障」的法案（The Military Leave Pay Protection Act）上個月在舊金山市議會一讀通過，今天二次表決在全數議員支持下過關，待舊金山市長布里德（London Breed）簽署後生效。

加州和舊金山市法律原本就規定公部門提供預備役人員一年30天的帶薪假，但是私人企業不在此限。舊金山市議會10日通過法案，要求100人以上的公司在預備役員工服勤時，支付他們在領取軍餉之後損失的薪水，一年最多支付30天。

協助此項立法的舊金山市議會助理王兆倫（Alan Wong）向中央社解釋，假使公司支付的日薪是240美元 （約新台幣7307元），服勤時每日軍餉是100美元，等於一天損失140美元（約新台幣4262元）。若是在科技公司上班，損失的薪水更多，對預備役家庭並不公平。

來自香港移民家庭、美國出生的王兆倫，擔任預備役和美國國民兵13年。他表示依照職務規定，每月有一個週末要受訓、每年有一次為期2.5週的訓練，另外，發生天災或緊急事故時也會被調度支援。

王兆倫舉例，2021年1月美國發生國會暴動案，後來美國總統拜登（Joe Biden）就職時，他曾被徵召到加州議會大廈維安；加州森林大火時，他也到場協助救災，他和其他服勤軍人的收入因此損失不小、財務狀況相較於一般員工不是非常穩定。

不過以雇主的角度，此項立法似乎讓公司必須協調人力和增加支出，提案過程是否遭到企業反對？王兆倫說沒有太大的反彈聲浪，或許因為僅少數大公司受影響，加上訓練的時間若遇上例休假日，雇主則不必負擔。

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舊金山立法多次開全國先河，2016年通過法案要求新大樓加裝太陽能板，2019年成為美國第一個禁止警方或其他政府機構使用臉部辨識技術的城市，去年又差點立法允許警方用機器人殲滅歹徒，後來遭到否決。即將生效的「軍事假支薪保障法案」再創全美先例。

法案生效後，舊金山約2000名預備役和美國國民兵將被納入保障。王兆倫說，此次立法引發不少關注，他也和其他州政府層級單位人士討論到此法，或許可讓保障進一步成為加州法律。（編輯：韋樞）1120111