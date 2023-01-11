土耳其在野陣營整合觸礁 6月大選情勢不明

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）土耳其大選將於6月舉行，在野陣營卻遲未推出單一候選人挑戰競選連任的總統艾爾段。「造王者」人民民主黨則批在野陣營拒絕對話及共擬選戰路線，因此有意單獨推候選人參選，選情更加混沌不明。

土耳其主要在野黨組成統一戰線，稱「6人會議」，但距離選舉日不到6個月，他們卻未推舉單一人選。親庫德族政黨人民民主黨（HDP）前共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）昨天投書土國新聞網站T24，指稱若「6人會議」拒絕HDP對話的善意，HDP將提自家候選人出戰。

德米爾塔什於文中向「6人會議」喊話，「人們在雜貨店買蕃茄時也會交談。你要怎麼解釋在尋求700萬選民支持之際避與HDP對話」？

一名HDP成員日前告訴報導中東新聞的Al-Monitor網站，在過去一年半，「我們持續懇求在野陣營與我們坐下來談，制定共同戰略。他們反而無視我們，蔑視我們，並相信我們會聽從他們的指令，為他們動員我們的支持者」。

這名成員說，事實上，這個在野陣營與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一樣是法西斯主義者，不願為庫德族做任何事。「讓法西斯分子自己去內鬥吧，我們走自己的路」。

「如果他們認為我們在虛張聲勢，並且會像我們在伊斯坦堡那次幫助他們勝選，那他們會大吃一驚」。

土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）與最大在野黨、左翼的共和人民黨（CHP）各率陣營競爭的態勢下，擁有12%選票基本盤的HDP，成關鍵造王者。2019年6月，成千上萬的庫德族選民響應HDP號召，投票支持CHP伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），使他改寫歷史，扳倒執政黨候選人成為伊斯坦堡市長。

在野陣營此後卻與庫德族保持一定距離，憂心艾爾段會利用他們與HDP的任何公開合作，批在野陣營與「恐怖分子」勾結。土國檢方2021年3月以和「恐怖主義」掛鉤為由，要求解散HDP。

這名HDP成員駁斥在野陣營是為了審慎行事的看法，並指出在野重要人物－民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）已經明確表達對庫德族的看法。「她說她不想和我們有任何關係」。

即使HDP與在野陣營談攏，最終推舉單一候選人，艾爾段的支持率顯示他仍有能力阻止他人挑戰總統府大位，如果經濟於春季出現復甦跡象，更是如此。

艾爾段左盼阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯的投資力振頹靡經濟，右望俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）落實讓土耳其成為俄羅斯天然氣出口樞紐的承諾，還大談土耳其在黑海發現的天然氣。為刺激選情，艾爾段近日更一口氣宣布調升最低工資、公務員薪資及退休金。

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彭博（Bloomberg）報導，安卡拉研究機構Metropoll去年10月底進行的民意調查顯示，艾爾段的支持率從2021年的約39%上升至47.6%。這對於在位和他一樣長的領導人而言，都相當了不起。在民主國家，反現任領導人的情緒往往隨時間推移增強，但對於一手促成經濟混亂的領導人而言，支持率不降反升，著實驚人。

此外，艾爾段及正義發展黨持續操作庫德恐怖主義、同性戀危及家庭及伊斯蘭價值，並拉高對希臘嗆聲的強度及頻率，盼激起民族主義熱情。這套路過去確實曾把艾爾段送入總統府，這回再次奏效的可能性也不容小覷。（編輯：韋樞）1120111