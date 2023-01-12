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印尼年度外交政策 智庫指忽視台海及南北韓局勢

2023/1/12 07:38
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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）印尼智庫CSIS今天回應印尼外長發表的年度外交政策，認為外長雖提及東協、邊境主權等議題，但未關注印尼將如何處理美中競爭，也未提到南海議題及台灣、南北韓等區域緊張局勢。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天發表印尼年度外交政策，細數過去一整年印尼在外交上的政績，包括印尼成功舉行20國集團（G20）峰會，協助印尼人從烏克蘭撤離、救出被騙至柬埔寨的印尼公民，以及與越南完成歷時12年的南海專屬經濟區（EEZ）劃界談判等等。

勒特諾也提及，印尼今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，將面對包括緬甸在內等多項挑戰，希望加強東協合作力度。她說，在經濟衰退的威脅下，東南亞的經濟表現將會優於全球經濟成長。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）隨後舉行記者會回應勒特諾的外交政策演說。高級研究員夏菲亞（Shafiah Muhibat）表示，對於研究外交政策及國際關係的學者而言，勒特諾沒有提及外界關注的南海主權議題，也沒有進一步解釋作為東協主席國的印尼，要如何面對美中兩國間的競爭。

夏菲亞說：「我認為外長未觸及的議題還包括南海、台灣、韓國和幾個地區的局勢愈趨緊張，這是包括印尼在內等周遭國家需要面對的。」她並強調，針對疫情，外長也未有具體討論。

另外，CSIS執行主任尤塞（Yose Rizal Damuri）則在記者會上表示，印尼成功舉行G20峰會值得肯定，雖然許多協議已觸及各國所需，仍有許多議題被遺漏，像是印尼的外債問題等等。

他說：「約有60%的開發中國家需要G20國家的援助，不幸的是他們未能解決外債問題。」（編輯：林憬屏）1120112

#印尼
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#東協
勒特諾
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