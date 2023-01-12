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利比亞男子巴黎火車站持銳器攻擊 6人受傷

2023/1/12 08:52
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國警方消息來源與官員表示，一名20多歲的利比亞籍男子今天在首都巴黎繁忙的巴黎北站（Gare du Nord）火車站持銳器刺傷6人，隨後遭警方開槍擊中並逮捕。

巴黎北站是繁忙的通勤樞紐，也是前往法國北部、倫敦和歐洲北部的火車出發站點，堪稱世界最忙碌的火車站之一，每天約有70萬名來往旅客。

警方將這起刺傷事件視為謀殺未遂，而非恐怖攻擊。

凶嫌動機尚不清楚，但警方消息人士隨後向法新社確認此人是利比亞人，曾遭當局發出驅逐令。

匿名消息來源表示，凶嫌在3年前抵達法國，並有犯罪前科。

檢察官說，6名受害者中，其中1人在上午6時42分遇襲受重傷，其他人則受到輕傷。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在攻擊案現場告訴媒體，整起事件在2分鐘內結束。

歹徒行凶時使用的是一把尖銳工具，而非警方最初最所說的一把刀。

達馬南說，警察開了3槍後，凶嫌胸部和手臂受重傷，隨即送往醫院，目前生命垂危。

達馬南說，介入制止這場暴力的是幾名已經下班的便衣警察，他們使用執勤武器遏止歹徒攻擊。

他說，這群警察在總部下班後要搭乘火車回家，不過身上仍有裝備。儘管不當值，他們仍獲授權使用配備武器。

法新社報導，有一名在這座火車站站崗的邊境警察受了輕傷。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120112

#達馬南
#法新社
#法國
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