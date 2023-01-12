岸田文雄憂烏克蘭可能是明日亞洲 不容片面改變現狀

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相岸田文雄接受美媒專訪時說，「烏克蘭可能是明日亞洲」，對中國可能武力侵犯台灣表達憂慮，並強調「不容藉由武力片面改變現狀的嘗試」。

日本共同社報導，岸田在專訪中談到日本政府有意強化防衛能力的政策方針時說，「日本做出重大決斷，希望進一步深化與美國的兩國間合作關係」。

顧慮到中國、北韓及俄羅斯的挑釁軍事活動，岸田表達危機感說，「全球安全保障環境正發生重大變化」。

美國媒體華盛頓郵報（The Washington Post）1月11日在網路版刊登這篇專訪。

另外，日本電視台（Nippon TV）分析，岸田此行出訪與英國強化防衛合作，除了有因應烏克蘭情勢牽制俄羅斯之意，對日本來說還有一個意義，就是對中國進行牽制。

岸田曾說過「烏克蘭可能是明日東亞」，一位日本政府相關人士說，與英國強化防衛合作除了牽制俄國，還有著「對日本來說下一個烏克蘭就是台灣。英國雖然距離台灣很遠，但如若發生事態，也希望英國可以完全參與」這樣的意義，盼有助對中國進行牽制。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1120112