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入境泰國免疫苗證明 來自中國印度旅客須買保險

2023/1/12 13:27
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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）中國鬆綁邊境，預估將有海外旅遊潮。泰國原先要求所有抵泰旅客要出示COVID-19疫苗接種證明，不過又緊急取消，目前入境泰國不須疫苗證明，但來自中國和印度的旅客必須購買醫療保險。

為了因應可能的中國遊客人潮，公共衛生部、交通部和觀光暨體育部的部長及相關官員5日開會討論相關措施。公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾表示，不會針對中國遊客實施特別措施。5日的會議討論後，相關單位同意所有進入泰國的遊客都要出示接種2劑疫苗證明，不過當天並沒有宣布實施日期。

泰國交通部在緊接著而來的週末突然宣布新規定將在9日上路，由於宣布得太緊急，9日當天早上各國要赴泰的旅客不知道新規定而無法登機，罵聲連連，阿努廷趕緊在同一天宣布取消這項規定。

泰國民航局和疾病管制署分別在10日和11日發布更清楚的規定，確認所有赴泰旅客都不須出示疫苗證明；不過，如果旅客是來自返國登機前需要核酸檢測陰性證明的國家（如中國和印度），須購買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）醫療保險，保險保額須達1萬美元，保險有效日期涵蓋旅客在泰天數再加7天。

航空公司不能因為旅客沒有保險而拒絕讓旅客登機，但泰國移民局官員會隨機抽查旅客是否有保險，如果沒有，必須當場購買之後才能入境；航空機組員、因公赴泰的旅客以及學生則可以用雇主或校方的保證書取代保險。

新規定有效日期到1月31日，僅適用於外國旅客而不適用泰國人，而在泰國轉機的旅客也不在此限。（編輯：周永捷）1120112

#泰國
#中國
#泰國交通部
阿努廷
泰國防疫政策急轉彎 中國旅客免出示疫苗接種證明中國鬆綁邊境管制 泰國擬恢復入境出示疫苗證明
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