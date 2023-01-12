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美第一夫人動手術 切除皮膚癌病灶

2023/1/12 14:10
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）白宮醫生表示，醫生群今天為美國第一夫人吉兒（Jill Biden）動手術，成功切除她身上兩個癌症腫瘤，並認為她目前已沒有危險。

吉兒今天清晨在總統拜登陪同下，乘坐總統直升機飛往華府郊區的里德國家醫學中心（Walter Reed National Medical Center）進行莫氏顯微手術（Mohs Surgery）。

白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）在備忘錄中指出，第一夫人吉兒術後「面部腫脹和瘀傷，但精神狀態與感覺都良好」。

吉兒的發言人瓦迪維亞（Vanessa Valdivia）在聲明中說，今天稍晚夫人回到了白宮，「情況與精神狀態都很好」。

法新社報導，醫生最初安排的是一項小手術，是要切除她右眼附近的一個病變，以確定是否為癌變。

歐康納說，手術後證實小病灶是基底細胞癌（basal cell carcinoma，BCC）。所有癌組織都被成功切除。

醫生群在吉兒的胸部左側發現了另一處病灶，結果證明是癌變，並以相同手術將它切除。

醫生也在吉兒的左眼瞼上發現另一「小病灶」，已完全切除，並送去進行組織化驗。

歐康納強調，基底細胞癌不會像其他較嚴重的皮膚癌擴散或轉移。

71歲的吉兒是美國史上最年長的第一夫人，而她80歲丈夫拜登是美國最年長的總統。 據了解，吉兒在白宮內部發揮重要影響力，並也會成為拜登是否競選連任的關鍵人物。目前拜登已表明他有意尋求連任，但尚未正式宣布決定。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120112

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