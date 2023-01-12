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大阪灣迷路鯨未見「噴水」 專家：看似相當衰弱

2023/1/12 14:23
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（中央社東京12日綜合外電報導）今年1月9日在日本大阪灣淀川出海口附近被發現的「迷路鯨」，經過整整3天後，到今天上午的位置幾乎沒有改變，且被觀察到已有一個半小時未「噴水」，專家說體力看似相當衰弱。

專家認為應該是抹香鯨的「迷路鯨」，被日本網友暱稱為「淀醬」，目測體長約8公尺，1月9日上午被發現的位置是阪神高速灣岸線中島休息區南方約350公尺海域。

「淀醬」1月10日雖然往西南方移動約100公尺，但大阪海上保安監部11日上午7時左右透過巡邏船進行確認時，發現跟10日的位置幾乎沒有改變。但11日還可以看到「淀醬」不時會噴水或擺動尾巴。

日本放送協會（NHK）報導，大阪海上保安監部表示，今天上午8時左右，「淀醬」位於離岸約400公尺、水深約2公尺的海域。

在此之前，「淀醬」都會不時浮到水面換氣，體內的廢氣呼出後，遇冷液化成水珠，形成了清晰可見的「噴水」現象。但今天上午6時30分起約一個半小時，「淀醬」幾乎沒有動靜，也沒看到「噴水」的樣子。

日本鯨類研究所人員田村力說，抹香鯨雖然有時會因為捕食潛入深海約一小時不換氣，但一般來說大約每10分鐘到20分鐘就會換氣一次。

田村說，從媒體公開的影像來看，可以看到「淀醬」似乎相當衰弱。

大阪海上保安監部將持續在旁監看，並呼籲往來該海域船舶留意。

讀賣電視台報導，1月11日傍晚及今天上午，「淀醬」未被觀察到有任何動靜，專家研判體力可能日衰。

特地來岸邊觀看的民眾說，「希望能健康重回大海，我為了聲援淀醬而來，希望牠要加油」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120112

#田村力
#大阪海上保安監部
#日本
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