美6歲童射殺師 案發地考慮小學普設金屬探測門

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（中央社維吉尼亞州紐波特紐斯12日綜合外電報導）美國維吉尼亞州日前發生6歲男童對老師開槍事件，校園暴力再度受到全國關注。案發地紐波特紐斯許多居民現在要求每間學校都設置金屬探測門，包括小學校園。

但是專家警告，防範校園槍枝暴力沒有簡單解決之道。

美聯社報導，替任職學校執法人員提供訓練的全國學校資源官協會（National Association of School Resource Officers）執行董事卡納迪（Mo Canady）表示：「這次事件真的顛覆傳統想法。現在我們得思考，要怎麼保護學生和教職員不受一名持武器的6歲男童傷害？」

這起槍擊事件6日發生在造船廠城巿紐波特紐斯（Newport News）瑞奇尼克小學（Richneck Elementary School）。一名6歲男童在一年級教室內和一名教師發生口角後，竟對老師開槍。所幸遭槍擊的25歲女老師送醫後情況穩定。

美國教育工作者長期以來試圖打造安全環境，讓學校有學校的樣子，而不會讓人感覺像是置身監獄。然而，6日的槍擊案引發針對金屬探測門和其他維安措施有效性的論戰。

紐約州立大學水牛城分校學校心理學教授尼柯生（Amanda Nickerson）說：「設置金屬探測門和檢查背包更有可能造成幼童害怕，感覺被貼上犯罪的標籤。」

她表示，外界提出的諸多策略未經研究證實，其實反而可能「侵蝕健康的校園環境」。一個健康的校園環境，應該讓學生和職員都能毫無顧忌地針對可能威脅表達關切，而且這麼做已被證明可以預防槍擊案發生。

加州大學洛杉磯分校社會福利和教育學教授艾斯特（Ron Avi Astor）表示：「最該被追究責任的其實是槍枝擁有者。」

紐波特紐斯警方表示，涉案6歲男童將母親非法購買的手槍帶到學校，男童如何拿到手槍仍不得而知。維吉尼亞州法律禁止將裝有子彈的手槍放在未滿14歲兒童可以拿到的地方，違者最重可處一年徒刑，併科2500美元罰金。男童母親截至目前未遭起訴。

學區督學派克三世（George Parker III）9日在記者會中指出，高中和初中校園有金屬探測門和隨機檢查，但小學校園沒有。

他提到：「我很抱歉得在這個時候去考慮這種事，但我們也應該開始在小學實施相關手段進行嚇阻。」

紐波特紐斯教育協會（Newport News Education Association）會長葛瑞夫茲（James Graves）表示，教師協會將要求學校董事會在每間學校設置金屬探測門。

他說：「如果每間學校設置金屬探測門可以讓我們的孩子安全，那就做吧。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120112