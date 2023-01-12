瓦格那集團：在烏失蹤一英國志工遺體尋獲

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）發表聲明說，集團派出的部隊今天發現了兩名英國志工之一的遺體。據通報，這兩名志工已在烏克蘭東部失蹤。

路透社報導，聲明中並未提及遺體被發現的志工姓名，只表示，遺體上發現了屬於兩名失蹤志工的文件。

與聲明一同張貼上網的照片似乎顯示，這兩本護照上的姓名分別是巴格修（Andrew Bagshaw）和派瑞（Christopher Parry），正是這兩名失蹤志工。

烏克蘭警方9日說，他們正尋找在烏東失蹤的這兩人下落。目前烏、俄兩軍正在烏東激烈交戰。

瓦格那集團的聲明中說，「今天他們兩人之一的遺體已尋獲，遺體上發現有這兩名英國人的文件」；但未詳細說明，遺體在何處發現。

烏克蘭警方表示，這兩名英國志工是在6日早上離開克拉莫托斯克市（Kramatorsk）前往蘇勒答爾鎮（Soledar），7日傍晚因失聯而被通報為失蹤。

英國外交部發言人說：「我們正為在烏克蘭失蹤的兩名英國男子家人提供協助。」（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120112