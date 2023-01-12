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中國解封 越南未就入境旅客進行特別防疫限制

2023/1/12 20:21（1/12 20:31 更新）
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面對媒體提問，越南是否對自中國入境旅客祭出相關防疫限制，越南外交部副發言人范秋姮（圖）表示，越南各種入、出境規定與簽證政策已恢復至疫情前。這形同說明，越南並未特別對中國旅客進行防疫要求。中央社記者陳家倫河內攝 112年1月12日
面對媒體提問，越南是否對自中國入境旅客祭出相關防疫限制，越南外交部副發言人范秋姮（圖）表示，越南各種入、出境規定與簽證政策已恢復至疫情前。這形同說明，越南並未特別對中國旅客進行防疫要求。中央社記者陳家倫河內攝 112年1月12日
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（中央社記者陳家倫河內12日專電）中國8日解封，越南今天被問及是否有相關防疫措施時表示，越南各種入、出境規定與簽證政策自去年3月中旬起已恢復至疫情前。意即並未特別對自中國入境旅客祭出防疫限制。

中國結束3年鎖國，自8日起取消入境核酸檢測與集中隔離，並將逐步恢復公民出境旅遊。憂心中國防疫鬆綁導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復燃，許多國家宣布將對中國入境旅客進行採檢。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社詢問，越南是否對自中國入境旅客祭出相關防疫限制，抑或對所有入境旅客提升防疫措施。越南外交部副發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，越南各種簽證政策已回到疫情前。

范秋姮前述說法表明，越南並未特別就自中國入境旅客進行防疫限制。

范秋姮指出，越南自去年3月15日起已依據外國人入境、出境、過境與在越南居住管理法等，各種簽證政策恢復至疫情前，並在新常態下確保疫情平穩的基礎上，為外國旅客、專家和投資者進入越南創造有利條件，有助實現社會經濟復甦和發展的目標。

她說，隨著中國正式開放國門以及越南COVID-19疫情得到良好控制的情況下，越方相關部門正在密切配合，在符合新形勢與雙方務實利益下展開合作。

中國解封後，越中雙邊貨物通關問題也引發媒體關注。

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范秋姮指出，為了落實越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）訪中的聯合聲明與越中高層領導人會談精神，雙方職能機構保持定期交流，共同安排且確保貿易活動和供應鏈暢通，為雙方貨物進出提供便利條件。

她表示，中國海關宣布，8日起取消所有進口貨物的COVID-19核酸檢測，包括邊境口岸的冷凍貨物。農曆新年期間，中國許多口岸將採取便利通關措施，包括預約通關。（編輯：黃自強）1120112

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