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美漫畫商為WNBA格林納出書 描繪球星變囚徒歷程

2023/1/12 23:03
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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國漫畫商TidalWave Comics推出漫畫書，描繪美國女子職籃球星格林納從打大學籃球到被押入俄羅斯監獄牢房的歷程。

路透社報導，格林納（Brittney Griner）成為TidalWave Comics頌揚女性勵志故事的旗下女力（Female Force）系列漫畫書一部分。

她去年2月17日因行李中的電子菸匣含有大麻油成分，在莫斯科郊外機場被捕，遭判走私毒品罪名成立，發交俄羅斯一處最惡名昭彰流放地服刑，去年12月透過換囚而獲釋。

8次入選美國女子職籃（WNBA）明星賽的格林納曾替美國拿下2面奧運金牌，她表示計劃重返WNBA鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）效力。

這本漫畫作者佛里澤爾（Michael Frizell）表示，格林納被捕之前他們就展開出書相關工作，內容聚焦「她運動員和人格養成的過程」，並說「儘管對WNBA所知有限，他發現格林納故事極具吸引力」。

佛里澤爾希望讀者了解「頭條新聞報導對像其人其事」。

這本漫畫書定18日出版紙本書籍和電子書。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120112

#格林納
#佛里澤爾
#美國
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