美眾院壓倒性通過 禁向中國出售戰略石油儲備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）共和黨占多數的美國眾議院，今天以壓倒性多數通過法案，限制將美國戰略石油儲備售予與中國政府有關的實體。

這項法案今天在美國聯邦眾議院以331票贊成、97票反對通過，除了共和黨議員支持這項法案外，也有113名民主黨議員加入贊同立法行列。

這項由眾院能源暨商業委員會（House Committee on Energy and Commerce）主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）提出的法案，禁止將美國戰略石油儲備（SPR）的任何石油產品出售給「中國共產黨擁有、控制或影響的任何實體」，並將要求美國能源部確保原油不會出口到中國作為銷售條件。

羅傑斯在投票前發言表示，美國戰略石油儲備是為了因應像是颶風和自然災害造成的能源供應中斷，而不是為了幫助中國。出於政治目的耗盡美國戰略石油儲備，並部分出售給中國，是對美國國家安全的重大威脅。

眾院能源暨商業委員會民主黨首席議員帕隆（Frank Pallone）也反對向中國出口石油，但他認為共和黨的法案並未完全解決這個問題。

法案將送聯邦參議院討論表決。若能通過，將送白宮由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。（編輯：楊昭彥）1120113