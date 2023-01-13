美國會議員致函拜登 要求勿庇護波索納洛

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西前總統波索納洛支持者8日大肆破壞首都巴西利亞後，數十位美國民主黨籍眾議員昨晚致函總統拜登，要求美國政府採取措施，不要讓美國成為波索納洛的庇護所。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天報導，46位美國民主黨籍眾議員認為波索納洛（Jair Bolsonaro）與他的支持者入侵總統府高原宮、國會和聯邦最高法院事件有關。

這封致拜登（Joe Biden）的信函表示，8日對巴西政府機構的非法暴力襲擊是建立在波索納洛及其盟友否認2022年選舉結果的態度與言論上，敦促拜登與巴西政府充分合作，澄清波索納洛在這事件中扮演的角色。

報導說，波索納洛於12月30日、任期結束兩天前搭乘巴西軍機出境，沒有將總統綬帶移交給新總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）；他可能持A-1簽證（外交及政府官員簽證）進入美國佛羅里達州。

波索納洛經常說尊重並根據憲法行事，以駁斥對他參與暴力行為的指控。他還說8日示威者的作法太過火，但這起騷亂事件過後，波索納洛仍在社群媒體分享影片說「魯拉不是當選的，而是被聯邦最高法院和最高選舉法院選出來的」。

波索納洛因腸阻塞在美國短暫住院後，告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）「打算在未來幾天內返回巴西」，之前他的計畫是在美國待到1月底。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日表示，巴西未正式要求合作調查，也沒有提出引渡波索納洛的請求。

美國國會議員在信函中呼籲，美國不應該庇護他或任何煽動對民主機構施加暴行的威權主義者，並要求拜登撤銷波索納洛的美國外交簽證，因為他已經不是巴西總統，也不是巴西官員。

由於波索納洛拒絕參與權力移交、沒有證據就指控選舉舞弊以及他對最高法院大法官的攻擊，美國議員認為他有可能是8日巴西首都破壞事件幕後主使人。

這些國會議員要求拜登讓美國聯邦警察調查，巴西利亞三權廣場攻擊事件是否以及如何在美國策劃，並對可能將基地設於佛羅里達州的巴西利亞事件主使人和資助者追究法律責任。

波索納洛是美國前總統川普（Donald Trump）的親密盟友，巴西利亞遭大肆破壞的恐怖畫面讓人想起兩年前川普支持者入侵美國國會大廈的場景。

巴西利亞攻擊事件發生後，拜登打電話給魯拉表示支持，並邀請魯拉2月訪問白宮。美國前總統柯林頓（Bill Clinton）也致電魯拉，前總統歐巴馬（Barack Obama）則透過社群媒體表示，巴西民主的成功對全世界很重要。

美國民主黨籍國會議員一直密切關注巴西政治動向。去年9月底、巴西總統大選首輪投票前幾天，參議院通過一項決議，建議白宮在巴西高等選舉法院宣布選舉結果後立即予以承認。10月底，拜登在巴西選舉結果宣布後不到40分鐘就向魯拉祝賀。同一決議還建議在巴西發生軍事政變時中斷雙邊關係。（編輯：郭中翰）1120113