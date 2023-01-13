美情報分析：UFO目擊通報過去兩年激增

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國「國家情報總監」（DNI）與五角大廈在今天發布的報告裡指出，「不明異常現象」（即過去俗稱的幽浮UFO）目擊通報在過去兩年激增，有近半的新目擊通報無法解釋。

「華爾街日報」報導，這份由國家情報總監負責的研究指出，檢視510件「不明異常現象（unidentified anomalous phenomena,UAP），當中366件通報屬2021年3月之後所列。

據五角大廈去年7月新成立的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office,AARO）分析，這些不明異常現象多為美國海、空軍飛行員通報，約一半研判應屬無人機、氣球或空中雜訊，但171件「尚屬不明與無法歸類」。

報告中說：「其中一些無特定性的不明異常現象似乎呈現不尋常的飛行特性或表現能力，需進一步分析。」

五角大廈去年12月簡報時，主管情報與安全事務的美國國防部次長穆特里（Ronald Moultrie）當時表示，截至目前在相關資料中「並未看到任何跡象顯示有外星人來訪或墜落之類的情況」。

國家情報總監指出這類目擊通報增加，部分原因可能是飛行員不再如過去諱莫如深，開始願意通報所見現象，此外也代表對這類潛在威脅的意識有所提高。

報告指出，366件後來列入的通報裡26件判定為無人機系統、163件判定為氣球或氣球類物體、6件為可能屬鳥類、天候狀況或懸浮於空中碎片等「雜訊」，剩下者則無法判定。

雖然五角大廈調查的大部分報告都與空中物體有關，但國防官員越來越關注海面下、太空和陸上的異常活動。基於這個原因，五角大廈如今改用術語「不明異常現象（UAP），而非以往所用的「不明飛行物」（UFO）。

法新社報導，根據今天公布的報告，美國政府正檢視510起「不明飛行物」通報，數量為2021年檔案量的3倍多，雖然許多目擊通報是由無人機或氣球引起，仍有數百起無法解釋。

這份由國家情報總監（DNI）公布的2022年報告指出，自2021年6月以來記錄247起「不明異常現象」（UAP）通報，連同當時正調查的144起和從過去17年間舊檔案裡翻出的119起，讓分析件數達到510起。

報告指出，大多數的新通報來自美國海軍和空軍飛行員。在這510起通報中，近200起並不起眼，研判為諸如氣球、無人機或包含飛鳥、天候因素甚至懸浮空中的塑膠袋等所謂空中雜訊，但其他通報現象則無法解釋。

這份報告已提交國會，今天發布的是非機密版本。

無法解釋的通報是美國國防部、情治單位和國家航空暨太空總署（NASA）的檢查重點，這些單位並不擔心這些現象是外星人的太空船，擔心的是敵對國家的不明情蒐能力。

報告指出，不明異常現象持續對飛安存在危害，且凸顯潛在對手的情蒐威脅。（譯者：李佩珊、陳亦偉）1120113