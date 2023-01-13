岸田文雄會晤杜魯道 加日將合作捍衛印太地區

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（中央社記者程愛芬溫哥華12日專電）面對中國霸權擴張威脅，日本積極尋求盟友支持，日本首相岸田文雄今天訪問加拿大會晤總理杜魯道，兩人會談後宣示將加強經貿合作，共同捍衛自由開放的印太地區。

加拿大去年11月底公布印太戰略，岸田文雄成為首位來訪的亞洲國家領導人。兩人在聯合記者會上強調要共同捍衛基於法治、自由開放的印太地區。杜魯道（Justin Trudeau）表示：「現在的世界很艱難，但很高興知道我們有真正的好朋友一起度過難關。」

岸田回應說：「國際安全環境變得越來越嚴峻，日本加強與加拿大的合作。」

隨著中國霸權擴張，日本正在推動與西方盟友加強防務和經濟聯繫。訪問加拿大前一天，岸田與英國正式簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」。日本和美國早有長期的軍事同盟關係。

加拿大國際事務專家呼籲渥太華應進一步加強與日本的國防夥伴關係。

多倫多大學全球事務學院資深研究員何頓（Deanna Horton）表示，加日可以共同進行軍隊訓練、參與軍演等，雖然這些都已在合作，但仍有很大提升空間。

卡爾頓大學（Carleton University）日本專家柯瓦里歐（Jacob Kovalio）表示，自1960年以來，日本與美國已建立了軍事政治聯盟，一如加拿大和美國的緊密國防合作，「加拿大和日本應直接聯繫、擴大加強防務，以應對中國的挑戰」。

何頓和柯瓦里歐還說，加拿大應該嘗試加入「四方安全對話」（Quad），目前該組織成員國為美國、日本、澳洲和印度。

日本將主辦下一屆七大工業國集團（G7）峰會，因此積極與夥伴國交流。何頓表示，日本要面對中國和北韓的嚴峻挑戰，加拿大可以提供幫助。

兩國加強能源和經貿合作往來是重點之一。何頓說：「日本需要確保經濟能源安全。」

岸田向杜魯道表示歡迎並期待加拿大新的印太戰略，他也提到加拿大能源有舉足輕重的地位。他說：「我們正面臨能源危機，世界各國都努力確保能源穩定供應與脫碳之間取得平衡，從這個意義上說，我相信加拿大作為一個資源豐富的國家將發揮重要作用。」

杜魯道也期待繼續推進兩國經貿合作，他說，岸田文雄來訪後，接著會有日本電池產業企業家代表團訪問加拿大，今年秋天加拿大將派出龐大的貿易代表團訪問日本。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）上個月提到印太戰略布局時表示，將遠離中國並加強其他印太夥伴合作。「我們希望與韓國和日本的關係像我們與德國、法國和英國的關係一樣密切」。（編輯：林憬屏）1120113