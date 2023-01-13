俄政府2023首場會議 蒲亭公開訓斥副總理數分鐘

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在2023年首場政府會議飆罵副總理兼貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）好幾分鐘，指責他在訂購民用和軍用飛機因官僚作風一再拖延。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，蒲亭說：「太久了，時間拖太久了。你在鬼混什麼？什麼時候才要簽合約？」他公開批評高階官員時從來都毫不客氣。

俄羅斯電視台（Russian TV）的新聞畫面顯示，蒲亭昨天透過視訊通話稱讚各部長經濟處理得宜，但在曼特羅夫詳細說明飛機、直升機和船隻的計畫時，遭到蒲亭一再打斷。

蒲亭抱怨說：「這700架飛機，包括直升機…你需要和國防部解決這個問題…有好幾家企業還沒有收到任何訂單。」

曼特羅夫自2012年來一直是蒲亭內閣團隊忠心的一員，並經常隨蒲亭在國內外出訪。去年夏天戰場上暴露出缺點時，他被任命負責監督俄羅斯武器工業。

曼特羅夫解釋說他的部會已經啟動一項計畫，在聖彼得堡（St. Petersburg）生產直升機發動機時，蒲亭插嘴抱怨說時間拖太久了。

曼特羅夫遭公開羞辱接近尾聲時，他承諾他的部會將與經濟夥伴一起盡力而為，但這個保證對於一個正在氣頭上的總統來說顯然不夠。

蒲亭說：「不行，一個月之內要辦到，你還不清楚我們現在的情況嗎？一個月之內，不能更晚。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120113